video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بتعويض 89 مليون دولار..

منازعات الاستثمار تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق "المراجل البخارية"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:20 م
منازعات الاستثمار تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق "المراجل البخارية" المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

تضع اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، اللمسات النهائية على عقد الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبين بنك فيصل وشركة الخلود، بشأن تسوية مشكلة شركة المراجل البخارية بصورة نهائية، مقابل تعويضات يتم دفها للطرفين الأخيرين.

 

وقال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع"، إن المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية ورئيس المكتب الفنى للجنة العليا للتحكيم الدولى واللجنة الوزارية، لتسوية منازعات عقود الاستثمار عقد أكثر من اجتماع مع مسئولى بنك فيصل وشركة الخلود وبالفعل تم الاتفاق على كافة البنود بما فيها قيمة التعويضات البالغة نحو 89 مليون دولا وسيتم تسويتها بمديونيات تخص الشركة والبنك لدى جهات حكومية ،منها الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وغيرها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقيع اتفاقيتى تسوية نزاع "عمر أفندى" و"المراجل البخارية" خلال أيام

القابضة الكيماوية: انتهاء مشكلة المراجل.. و91% نسبة إنجاز كيما 2

شركة المراجل البخارية

الشركة القابضة الكيماوية

القابضة للصناعات الكيماوية

عماد الدين مصطفي

شركة الخلود

قطاع الاعمال العام

مصطفى البهبيتي

فض المنازعات




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة