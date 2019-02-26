مكتب الشباب الإفريقى يطلق مبادرة "تجمعنا قارة" بأسوان مارس المقبل

أسوان - ندى سليم

ينظم مكتب الشباب الإفريقى التابع إلى وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "تجمعنا قارة" بمشاركة طلائع القارة السمراء، خلال الفترة من أول مارس حتي 6 مارس القادم بمحافظة أسوان، والتى تستهدف تكوين رؤية مشتركة لوحدة أفريقيا، وتشجيع الحوار البناء والتعاون، بالاضافة إلي المساهمة في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، ورفع وعي الطلائع بالمميزات الثقافية والحضارية لدول أفريقيا والتحديات التي تواجه مجتمعتهم.

وأعلن مكتب الشباب الإفريقى، أن الفعالية تتضمن عددا من الأنشطة الرياضية وورش العمل المختلفة علي يد خبراء متخصصين في شتى المجالات، بالاضافة إلى زيارة أهم الأماكن السياحية داخل المحافظة .



جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة، قامت بإعداد أكثر من 25 مشروعًا دوليا متنوعا، يستهدف القارة من جميع النواحي سعيًا لتقديم قيمة مضافة، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.