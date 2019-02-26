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"معلومات الوزراء" ينشر انفوجراف بأبرز توصيات القمة العربية الأوروبية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:00 م
"معلومات الوزراء" ينشر انفوجراف بأبرز توصيات القمة العربية الأوروبية انفوجراف
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن توصيات القمة العربية الأوروبية التى عقدت في شرم الشيخ .

 

وتضمنت أبرز التوصيات التأكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولى بما فيه القانون الإنساني الدولى يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.

معلومات الوزراء ينشر انفوجراف (1)

التأكيد على المواقف المشتركة من عملية السلام فى الشرق الأوسط بما فى ذلك بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي

معلومات الوزراء ينشر انفوجراف (2)

والتأكيد على الالتزام بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذى بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.

معلومات الوزراء ينشر انفوجراف (3)

وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية والتأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة "الأونروا" وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية ، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة ، مطالبا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

 

معلومات الوزراء ينشر انفوجراف (4)
 

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