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مصنع "كيما 2" تكلف 12 مليار جنيه ويبدأ الإنتاج فى مايو المقبل

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:00 ص
مصنع "كيما 2" تكلف 12 مليار جنيه ويبدأ الإنتاج فى مايو المقبل عيد الحوت رئيس شركة كيما
كتب عبد الحليم سالم
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كشف عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما أن مصنع كيما 2، الذى تم الانتهاء حاليا من 95% منه إجمالا، سيبدأ الإنتاج فى شهر مايو المقبل.

وأضاف الحوت لـ"اليوم السابع" أن العديد من الوحدات تعمل حاليا بصورة تجريبية، لافتا أن إنتاج الأمونيا سيبدأ مطلع مايو المقبل، يليه إنتاج اليوريا فى آخر مايو المقبل،على أن يتم التشغيل لكامل المصنع فى 25 يونيو، تمهيدا لافتتاحه تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو.

وحول تأخر الانتهاء من تنفيذ المشروع، والذى كان مقررا له نهاية نوفمبر 2018، قال أن ذلك يرجع إلى تأخر دخول الآلات ومعدات المصانع والخامات من الجمارك خاصة الجمارك البحرية بجانب بعض الإجراءات المتعلقة الهيئات المختلفة، معتبرا أن إنجاز المشروع بقيمة تقارب الـ12 مليار جنيه، من أهم الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن أبرز خطوات تنمية جنوب الصعيد.

وأضاف عيد الحوت أن كل الجهود تضافرت لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الصرح الصناعى العملاق من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى وقيادات القابضة، ومن وزارة قطاع الأعمال العام والعاملين بشركة كيما أسوان.


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