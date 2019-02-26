مصر للألومنيوم تستهدف إنتاج 208 آلاف طن بـ14 مليار جنيه العام المالى المقبل

كتب عبد الحليم سالم

عقدت مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل .

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 6.7 مليار جنيه، فيما تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 7.2 مليار جنيه بإجمالى مبيعات يصل إلى 14 مليار جنيه.

كما تستهدف الشركة بحسب بيان لها اليوم إنتاج نحو 308 آلاف طن من مختلف المنتجات كما تستهدف الشركة خلال عام الموازنة تحقيق صافى أرباح يصل إلى 1.6 مليار جنيه فى الوقت الذى ستصل فيه الأجور لنحو 603 ملايين جنيه خلال عام الموازنة .

وتسعى الشركة إلى ضخ استثمارات بهدف احلال وتجديد خلايا الإنتاج وتطوير الدرفلة ومصنع إنتاج القطاعات وتطوير الموحدات وقطاع النقل والورش بنحو 300 مليون جنيه.