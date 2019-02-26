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محافظ سوهاج يستقبل 366 مواطنا بمكتبه خلال 10 أيام لبحث شكواهم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:38 م
محافظ سوهاج يستقبل 366 مواطنا بمكتبه خلال 10 أيام لبحث شكواهم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، 366 مواطنا خلال 10 أيام، وذلك للتواصل المباشر معهم، وبحث مطالبهم وشكواهم، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن المحافظ وجه بترخيص 27 كشك لمواطنين بمراكز سوهاج، وأخميم، وطهطا، وطما، وساقلتة، وجرجا، والمراغة، ودار السلام، حيث يعانون ظروفًا مادية ومعيشية صعبة.

 

وأضاف التونى، أن المحافظ أحال 24 طلبا من مواطنين مقيمين بمراكز المنشاة، والمراغة، وسوهاج، إلى اللجنة المختصة بمبادرة "حياة كريمة" لفحص منازلهم وبيان حالتها، لامكانيه ضمها إلى المبادرة وإعادة تأهيلها، حيث تضرر المواطنين من كونها آيلة للسقوط، وعدم قدرتهم على بنائها وتأهيلها.

 

وأشار المتحدث الرسمى باسم المحافظة، أنه من ضمن الحالات التى استقبلها المحافظ، حالة لمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يعانى من ضمور بالعضلات، وضعف بالأعصاب، ويطلب توفير دراجة نارية مجهزة لحالته، لافتًا أن المحافظ كلف مديرية التضأمن الاجتماعى بدارسة حالة المواطن، والتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدة اللازمة له، كما أحال محافظ سوهاج 22 طلب مقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعى لبحث حالتهم الاجتماعية، لتقديم المساعدات لهم.

 

ولفت الدكتور محمد التونى، إلى أن المحافظ وجه بتحويل 14 طلب إلى إدارات التنمية، وبرنامج "مشروعك" للتنمية المحلية والبشرية بالمحافظة، لتقديم الدعم اللازم لأصحاب تلك الطلبات، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، توفر لهم حياة كريمة، ومصدر دخل مناسب.

 

وتقدم بعض المواطنين من العاملين بالجهات الحكومية بالمحافظة بطلبات لنقلهم من مكان عملهم إلى مكان أخر، نظرًا لظروفهم الخاصة ومكان إقامتهم حيث وافق المحافظ على بعض الطلبات ووجه بدراسة بعضها لإمكانية النقل مراعاةً لظروفهم.


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