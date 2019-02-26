محافظ الشرقية يشكل لجنة للتفتيش على اشتراطات السلامة المهنية بالمنشآت

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مفتش بالرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، تختص بالمرور وإجراء التفتيش الدوري علي كافة المنشآت والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة بنطاق المحافظة لضبط المخالفات، وتحرير المحاضر الوقتية بشأنها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة وإعداد تقرير أسبوعي للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم قانونا، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأوضح أن اللجنة تضم عضوية كل من، "رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية بالزقازيق - مراقب الاغذية بالإدارة العامة بمديرية الشئون الصحية - مفتش اغذية بالادارة الصحية بالزقازيق - مسئول بمكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة – مسئول بمديرية الإسكان والمرافق - مشرف بإدارة الشئون الهندسية بالمحافظة".