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محافظ الدقهلية لـ"مايا مرسى": نعطى المرأة أهمية كبيرة لأنها شريك بناء الوطن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:23 م
محافظ الدقهلية لـ"مايا مرسى": نعطى المرأة أهمية كبيرة لأنها شريك بناء الوطن محافظ الدقهلية والدكتورة مايا مرسى
الدقهلية- شريف الديب
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استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، فى مكتبه ظهر اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، يرافقها الدكتورة فرحه الشناوى مقررة المجلس بالدقهلية، وعددا من عضوات مجلس النواب عن المحافظة، وأعضاء المجلس القومى للمرأة بالدقهلية.

 

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية دور المرأة فى بناء الوطن فى مختلف المجالات، وقال أننا فى محافظة الدقهلية نعطى المرأة اهتماما كبيرا ونتعاون مع كل السيدات عضوات مجلس النواب عن المحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين الذين يمثلونهم.

 

وأضاف شاروبيم: "نساهم فى تنفيذ المبادرات التى يطلقها المجلس القومى للمرأة وندعمها كما اننا نطلق العديد من المبادرات لخدمه ابناء الدقهلية، موضحا أن المحافظة بدأت فى تشغيل أول جراج متحرك ومتعدد الدوار فى مصر كلها تنفيذا لرؤية تستهدف حل الأزمة المرورية الخانقة فى مدينة المنصورة، كما أننا سنقوم بتكرار تجربه إنشاء هذه الجراجات فى كل المناطق التى تعانى ازدحاما مروريا بمدينة المنصورة، كما أننا وبمشاركة المجتمع المدنى الفاعل فى الدقهلية حددنا هدفا لإعادة المنصورة مدينة للجمال وقمنا بالعديد من المشروعات التى تنفذ حاليا برؤية علمية وباجتهاد جميع العاملين بالمحافظة".

 


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