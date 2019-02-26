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محافظ الجيزة يشكل لجنة عاجلة لفحص وحل مشكلات مشروع أبناء الجيزة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:54 ص
محافظ الجيزة يشكل لجنة عاجلة لفحص وحل مشكلات مشروع أبناء الجيزة أثناء جولة محافظ الجيزة لمشروع ابناء الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشروع أبناء الجيزة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، للتعرف على المشاكل التى يعانى منها سكان المشروع بمراحلة الثلاثة.
 
ورافق المحافظ خلال جولتة اللواء محمد، رافت السكرتير العام والمهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز حدائق أكتوبر وأيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة الميدانية ومديرى مديريات الإسكان والصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعى والتعليم والشباب والرياضة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.
 
وقال المحافظ إن مشروع أبناء الجيزة عانى خلال السنوات الاخيرة من الكثير من المشكلات والعقبات الخاصة بالتمويل أو توصيل المرافق والخدمات لأسباب مختلفة مما ترتب عليها تعرض المشروع لمشاكل خاصة بالمياه والصرف والكهرباء والنظافة وتعرض بعض الوحدات السكنية للسرقات وتحويل الأدوار الأرضية لأنشطة تجارية بالمخالفة.
 
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تعاون كبير بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجهاز حدائق 6 أكتوبر لمواجهة المشكلات والمعوقات التى تم رصدها وسوف يلمس سكان المشروع بمراحلة الثلاثة الطفرة التى ستحدث بالمشروع بالنسبة للخدمات والمرافق حيث سيتم التسليم الابتدائى لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع إلى الجهاز والتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من إصلاح اكشاك الكهرباء التى تمت سرقتها حتى يتمكن السكان من التقدم لحجز عدادات الكهرباء والتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الخدمات الأمنيىة وتنظيم حملات لإزالة الإشغالات.
 
وكشف راشد خلال الجولة عن تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وجهاز حدائق 6 أكتوبر وكافة الأجهزة المعاونة تختص بمتابعة حل المعوقات التى تواجه المشروع بصفة مستمرة وعاجلة.
 
وحرص المحافظ خلال الجولة على الالتقاء بسكان المنطقة والاستماع لمطالبهم والمشاكل التى يعانون منها وسبل حلها.
 
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