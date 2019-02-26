محافظ الإسماعيلية يُشكل لجنة من أساتذة جامعة قناة السويس للتعاون فى ملف تقنين وضع اليد

الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن جامعة قناة السويس بما لديها من خبرات وإمكانيات ومراكز ومعامل بحثية وأساتذة وخبراء متخصصين هى جزء أصيل من المجتمع علاوة على كونها المنارة الحقيقية للعلم والمعرفة والنبراس الحقيقى للتنمية الشاملة لمحافظات إقليم القناة بصفة عامة ومحافظة الإسماعيلية بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية لجلسة مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور عاطف أبو النور رئيس الجامعة وحضور الدكتور عاطف راشد رحمى وماجدة هجرس نواب رئيس الجامعة وجميع عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية تفعيل دور الجامعات المصرية فى خدمة وتنمية البيئة والمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة على أرض مصر خلال تلك الفترة من خلال استثمار إمكانيات الجامعة وما لديها من خبرات وأبحاث علمية لخدمة مصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة واستعراض لأهم وأبرز الأنشطة التى تحققت خلال تلك الفترة ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والتحديث التى تشهدها الجامعة بمختلف كلياتها ومتابعة موقف الدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية، حيث أشار رئيس الجامعة إلى أنه تم منح درجة الدكتوراه لعدد 17 من الدارسين بالإضافة إلى الموافقة على منح عدد 67 درجة ماجستير بخلاف الدبلومات.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بالتعاون المثمر والبناء فيما بين الجامعة ومختلف أجهزة المحافظة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتنمية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل لإمكانيات الجامعة بما لديها من خبرات علمية للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين فى أماكنهم وخاصة القطاعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تعزيز وتفعيل التعاون فيما بين المحافظة والجامعة فى مجال التعامل مع ملف تقنين وضع اليد على أراضى وأملاك الدولة.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم التنسيق بين الجانبين وتشكيل لجنة فنية من الأساتذة والمتخصصين لتتولى تتقديم الدعم الفنى اللازم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع ملف التقنين.

ويأتى هذا تنفيذًا لتحقيق رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والإستراتيجية القومية لبناء مصر الجديدة وبناء الإنسان المصرى.