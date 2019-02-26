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محافظ أسيوط يضع حجر أساس أول كاتدرائية للأقباط الكاثوليك فى مدينة ناصر.. صور

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:44 م
محافظ أسيوط يضع حجر أساس أول كاتدرائية للأقباط الكاثوليك فى مدينة ناصر.. صور محافظ أسيوط يضع حجر أساس أول كاتدرائية للأقباط الكاثوليك
أسيوط ـ محمود عجمي
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أزاح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، منذ قليل، الستار عن التدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط؛ بحضور الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، ووسفير الفاتيكان بمصر برونو موتزارو، والمنسنيور جان ليمشوا مستشار سفير الفاتيكان والمونسنيور فلافيو سكرتير الكاردينال، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب والدكتور أحمد المنشاوى نائبيه لشؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

 

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن تدشين حجر أساس كاتدرائية الكاثوليك بمدينة ناصر بالهضبة الغربية، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى ارساء المواطنة بين اطياف الشعب المصرى وهذا ما شهدناه فى افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعبر الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، عن سعادته بتواجده فى مصر والتى احتضنت العائلة المقدسة اثناء هروبا من بطش هيرودس الملك بالقدس بفلسطين، ووفرت لهم الأمن والأمان.

 

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة استقبلت الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، للمشاركة فى التدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما سيتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

 

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة، فى الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.

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محافظ-أسيوط-يضع-حجر-أساس-أول-كاتدرائية-(5)
 
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