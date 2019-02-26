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محافظة المنيا تنفى فرض رسوم دخول لكورنيش النيل

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:52 م
محافظة المنيا تنفى فرض رسوم دخول لكورنيش النيل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول فرض رسوم دخول لكورنيش النيل بمحافظة المنيا بعد الانتهاء من تطويره ليصبح دخوله بمقابل مادى لاستعادة تكلفة نفقات التطوير، تواصل المركز مع محافظة المنيا، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًة أنه لن يتم فرض أية رسوم لدخول كورنيش النيل بالمحافظة بعد الانتهاء من تطويره، وأن منطقة الكورنيش ستظل متاحة مجانًا أمام الجميع دون أى مقابل مادى، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف غضب مواطنى المحافظة.

 

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال التطوير بدأت منذ عدة أشهر وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى عيد المنيا القومى 18 مارس المقبل، حيث تعمل المحافظة جاهدةً على ظهور الكورنيش فى أزهى صوره، مُضيفةً أنها بدأت بالفعل فى اتخاذ عدة خطوات لتجميل المدينة بجميع الأحياء، إذ تم تطوير منطقة عشش محفوظ، وكذلك البدء فى تطوير منطقة مدينة العمال، وإعادة رصف شارع طه حسين، بهدف القضاء على المخالفات الموجودة أمام المحلات لتسهيل سير المواطنين عليه بدلًا من السير وسط الشارع والسيارات، مع تجهيز محطات لانتظار السيارات به.


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