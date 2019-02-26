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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:29 ص
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فيتنام تنشر مئات الجنود لتأمين وصول قطار كيم جونج أون استعداداً للقمة مع ترامب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:00 ص
فيتنام تنشر مئات الجنود لتأمين وصول قطار كيم جونج أون استعداداً للقمة مع ترامب دونالد ترامب
هانوي )أ ش أ(
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نشرت فيتنام مئات من الجنود وضباط الشرطة والمسلحين لتأمين محطة قطار على الحدود مع الصين، حيث من المتوقع أن يصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على متن قطاره لحضور اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، هذا الاسبوع.

وذكرت صحيفة "توي تريه" الفيتنامية، أن محطة قطارات "دونج دانج" شهدت تطويراً بإصلاحات وصيانة وطلاء جديد وتنسيق الورود في كل مكان.

وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن المحطة، التي تقع في إقليم "لانج سون" على الحدود مع إقليم جوانجشي الصيني، جاهزة لاستقبال الزعيم الكوري الشمالي المتوقع وصوله غداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن المشتركة بين الشرطة والجيش يتمركزون على العديد من الطرق المؤدية من وإلى محطة القطار، لافتة إلى أنه تم تنصيب بوابات استشعار المعادن ونشر الكلاب البوليسية في المحطة لضمان السلامة القصوى لكيم جونج أون.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الفيتنامي أرسل جنوداً إلى قلعة دونج دانج والعديد من التلال والمباني المحيطة بالمحطة لتأمينها ومراقبة الأوضاع من هناك.

ونقلت الصحيفة عن أحد السكان المحليين أنهم تلقوا إخطارات من السلطات بمحاولة الابتعاد عن الأرصفة والأكشاك والمطاعم المحيطة بمحطة القطار استعداداً للترحيب بكيم، منوهة بأن مسؤولي محطة القطار بالفعل أوقفوا كل الرحلات من وإلى دونج دانج، بداية من 24 فبراير وحتى 2 مارس، باستثناء القطارات بين فيتنام والصين.


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