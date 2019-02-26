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غرفة الفنادق: معايير التقييم الجديدة ترفع الأسعار وتخفض نجومية غير الملتزمين

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:00 ص
غرفة الفنادق: معايير التقييم الجديدة ترفع الأسعار وتخفض نجومية غير الملتزمين هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية
كتبت آمال رسلان
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قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية: إنه جارى العمل على المعايير الجديدة لتقييم الفنادق بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن الخبير الفرنسى الذى تم الاستعانة به لصياغة التقييمات أنهى جولاته على الفنادق المصرية، ومازال متواجدا لحين الانتهاء من صياغتها بالكامل.

وأشار الشاعر فى تصريحات خاصة إلى أنه خلال ثلاثة أشهر سيخرج مشروع كامل بتحديث معايير الفنادق لبدء تطبيقه على كافة الفنادق المصرية، مؤكدا أنه خلال عامين ستكون كافة الفنادق تخضع للمعايير العالمية.

وعن المعايير الجديدة التى ستضاف أوضح الشاعر أنه مازال جارى العمل عليها، منوها إلى أن تطبيق تلك المعايير سيؤدى حتما إلى ارتفاع الأسعار للفنادق المصرية.

وقال الشاعر "لم نقرر بعد المهلة التى سنمنحها للفنادق لتوفيق أوضاعها على المواصفات الجديدة، والفنادق التى لن تلتزم بالمعايير سيتم تخفيض درجة نجوميتها حتى تنتهى من تطبيق المعايير"، وشدد على أن من يرغب فى أن يستمر على درجة نجوميته لابد أن يُحدث منشآته، وطبيعى أن يكون هناك تخفيض لبعض الفنادق.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تطبيق الفنادق سيكون هناك تفتيش دورى من قبل لجان لمتابعة استمرار تطبيق المعايير وتحذير من يخالفها.

وستقوم وزارة السياحة بتدريب مفتشى الفنادق بالوزارة على معايير التصنيف الجديدة باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على Tabletsمصنعة خصيصاً لهذا الهدف.


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