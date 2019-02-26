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غارات هندية على معسكرات بالجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:01 ص
غارات هندية على معسكرات بالجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير قوات الجيش الهندى
رويترز
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 قال الجيش الباكستانى اليوم الثلاثاء إن طائرات عسكرية هندية دخلت الأراضى الباكستانية فى منطقة كشمير المتنازع عليها و"أفرغت شحنة" بعدما دفعت باكستان بطائراتها صوبها، لكن ذلك لم يسبب أى خسائر بشرية أو مادية.

وتأتى المواجهة فى أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحارى شهدته كشمير فى 14 فبراير وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان، وألقت نيودلهى باللوم على إسلام اباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستانى الميجر جنرال آصف غفور على تويتر اليوم الثلاثاء "اقتحمت طائرات هندية الحدود من قطاع مظفر اباد" وذلك فى إشارة إلى الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير.

وأضاف إن الطائرات الهندية "واجهت ردا فعالا فى الوقت المناسب من جانب القوات الجوية الباكستانية... وأفرغت شحنة على عجل أثناء هروبها، وسقطت الشحنة بالقرب من بالاكوت ولا توجد خسائر بشرية أو مادية".

وتقع بلدة بالاكوت فى إقليم خيبر بختون خوا فى باكستان على بعد 50 كيلومترا تقريبا من خط المراقبة الذى يعد الحدود الفعلية بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا فى 1947.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إنها ليست لديها أية معلومات عما ذكرته باكستان.

ووقع قصف مرارا عبر خط المراقبة فى كشمير خلال السنوات القليلة الماضية أثناء تأجج التوترات بين البلدين، لكن انتهاك المجال الجوى نادر الحدوث.

وفى 2016، وفى أعقاب هجوم كبير آخر على قوات الأمن الهندية فى كشمير، قالت نيودلهى إن قواتها عبرت خط المراقبة ووجهت ضربة لمعسكرات يشتبه أنها تابعة لمتشددين. ونفت إسلام اباد حدوث أى شيء خطير.


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