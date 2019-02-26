ضبط مسجل خطر سرق هاتف محمول من أجنبية بالإسكندرية

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، لسرقته الهاتف المحمول من إحدى السيدات بالطريق العام باستخدام دراجة نارية.

تلقى قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية من إحدى السيدات "تحمل جنسية أجنبية" ، ومُقيمة بدائرة قسم شرطة العطارين، بقيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف هاتفها المحمول، أثناء سيرها برفقة زوجها بطريق الجيش بمنطقة الشاطبى بدائرة القسم وهروبه .

وأسفرت جهود فريق البحث من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء محمد الشريف مدير الأمن، عن تحديد مرتكب الواقعة ويدعى "إبراهيم.ص.م" ميكانيكى، مُقيم بدائرة قسم ثان الرمل، سبق اتهامه فى 22 قضية "مخدرات ، سرقة ، تشرد".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات".