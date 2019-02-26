صور.. وزير التموين يفتتح أكبر مجمع للسلع الغذائية بالصعيد فى كوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

افتتح الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، مجمع السلع الغذائية بمدينة كوم أمبو، بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.

ويعد المجمع أكبر هايبر على مستوى الصعيد وتم إنشاء هذا الصرح التموينى الخدمى الكبير بتكلفة 13.9 مليون جنيه وهو يضم الهايبر والثلاجات والمخازن وفرع الجملة، ويقع الهايبر على مساحة 2000 م2 ويشمل طابقين يضمان مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية ليخدم أكثر من نصف مليون نسمة ويلبى الاحتياجات الجماهيرية من هذه السلع داخل نطاق 3 مراكز هى كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.

وافتتح الوزير والمحافظ الثلاجات والمخازن وفرع الجملة التابعين للهايبر، بما يضمن توافر السلع الاستراتيجية لمركز كوم أمبو والمراكز المجاورة بأرصدة كافية فى ظل اهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار.























