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فى ختام المؤتمر العربى الأوروبى..

صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم حفل تكريم لعمال النظافة بشرم الشيخ

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:17 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم حفل تكريم لعمال النظافة بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء وعمال النظافة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفلا ساهرا احيته فرقة الموسيقى العربية التابعة لقصرثقافة شرم الشيخ، في ختام المؤتمر العربي الأوروبي الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 25  من الشهر الجارى.

وقدم المحافظ الشكر للواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، وجميع قادة القطاعات، وعمال النظافة بشرم الشيخ، لبذلهم الجهد والعرق لتظهر مدينة شرم الشيخ بالمظهر المشرف الذي أشاد به جميع وفود المؤتمر وزوار المدينة، مؤكدا فخره واعتزازه بالعمال ورئيس مدينة شرم الشيخ ومعاونيه.

 وتناول المحافظ وجبة العشاء مع أبنائه من العمال باعتباره رب الاسرة، وكرمهم بمكافآت مالية مجزية، وقامت الفنانة "هالة" نجمة قصر ثقافة شرم الشيخ بتقديم باقة مختارة من أغاني "لولا الملامة" و "يا حبيبتي يا مصر" و"عاشقه" و"تلات دقات" ، وأشاد المحافظ بالفرقة وقدم لهم مكافآة مالية لتشجيعهم.

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