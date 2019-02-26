صور .. محافظ المنوفية يكرم الإدارة الصحية بسرس الليان لحصولها على المركز الأول فى تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

المنوفية - فريق المحافظات

كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، العاملين بالإدارة الصحية بسرس الليان لحصول الإدارة الصحية بسرس الليان علي أعلي نسبة مشاركة علي مستوي المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية ، جاء ذلك بحضور الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة واللواء سمير صدقي رئيس االمدينة والدكتورة رباب الصيفي مدير الإدارة الصحية بسرس والدكتور طارق الرهوان مدير مستشفي سرس الليان المركزي والعاملين بالإدارة الصحية.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لمحافظ المنوفية علي ما يقدمه من دعم للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وكذا وجه الشكر لكافة العاملين بنقاط الفحص والفرق الطبية الثابتة والمتحركة بسرس الليان لما قاموا به من جهد متميز خلال فترة تنفيذ الحملة الرئاسية 100 ميلون صحة وأكد أن جميع قيادات مديرية الصحة بالمنوفية تعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بالإضافة إلي جعل المنوفية خالية تماماً من فيروس سى.

من جانبها أعربت مدير الإدارة الطبية بسرس الليان عن سعادتها بتشريف محافظ المنوفية ووجوده وسط أبنائه من العاملين بالإدارة وأكدت أن هذه الزيارة تعد بمثابة دافع قوي وتحفيز لمواصلة النجاح والمحافظة علي المستوي المشرف للإدارة الصحية وجميع العاملين بها، مشيرة إلى أنه تم تذليل كافة العقبات التى تعوق تنفيذ المبادرة مما ساهم في تسهيل مهمة القائمين على تنفيذها وتحقيق المستهدف منها.

وأهدي محافظ المنوفية ميدالية المحافظة للدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتورة رباب الصيفي مدير الإدارة الصحية بسرس الليان ووجه بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالإدارة الصحية بسرس الليان لما قاموا به من جهد مثمر ومتميز وحصولهم علي المركز الأول علي مستوي المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، وأكد حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة لتقديم خدمة مميزة والتخفيف عن آلام المواطنين وأوجاعهم.

من ناحية أخرى، سلم منذ قليل محمود المرسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أرض محطة المعالجة بقرية كوم الضبع إلى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك للبدء فى تنفيذ محطة المعالجة التى تخدم القرية والقرى المجاورة طبقا للبروتوكول المبرم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع.

جاء ذلك بحضور صفوت معوض نائب رئيس المدينة لشئون القرى وعلاء شلبى مدير إدارة المجالس بالمركز وأسامة فاروق رئيس الوحدة المحلية بجروان، نبيل الدسوقى رئيس الوحدة المحلية بمناوهله والمهندس عصام محمد سعد مشرف العملية بمصنع الطائرات والمهندس صموئيل فوزى مدير المساحة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

و فى سياق اخر، تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، تنفيذ أعمال كوبرى مرور مدينة سرس الليان الذى يربط بين مركزى منوف والباجور مروراً بمدينة سرس الليان على ترعة السرساوية، رافقه اللواء سمير صدقى رئيس مدينة سرس، ومأمور المدينة، يأتى هذا فى إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الكوبرى يتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة ما يقرب من 8 ملايين جنيه وتم توسعته من 8 أمتار إلى 31 مترا، مضيفأ إلى أن هذا الكوبرى سيساهم فى إحداث سيولة مرورية بالمدنية .

وأجرى محافظ المنوفية جولة ميدانية سيراً على الأقدام بشوارع مدينة سرس الليان ووجه رئيس المدينة بسرعة إزالة كافة الإشغالات التى تقع على حرم الطريق حفاظاً على مصلحة المواطنين وتحقيق الصالح العام، وخلال جولته التقى محافظ المنوفية بمجموعة من الشباب واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالشباب لأنهم هم أمل مصر ونهضتها .

واستمع محافظ المنوفية للعديد من شكاوى المواطنين ووجه بسرعة دراستها والعمل على حلها فى إطار اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه لن يتوانى فى اتخاذ أى قرار من شأنه تيسيرا مصلحة المواطنين حفاظا على حقوقهم.