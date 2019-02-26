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صور .. رئيس مجمع الكنائس الشرقية يصل أسيوط لتدشين كاتدرائية الكاثوليك

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:10 م
صور .. رئيس مجمع الكنائس الشرقية يصل أسيوط لتدشين كاتدرائية الكاثوليك وصول رئيس مجمع الكنائس الشرقية إلى أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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استقبل الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، منذ قليل، غبطة الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موتزارو، والمنسنيور جان ليمشوا مستشار سفير الفاتيكان والمونسنيور فلافيو سكرتير الكاردينال، فى زيارة رعوية، حيث استقبلهم العديد من كهنة الايبارشية، والأخوات الراهبات من الرهبنيات المختلفة.

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة تستقبل الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، للمشاركة فى التدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما سيتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وأنهت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، وذلك فى زيارة قصيرة إلى الكاتدرائية ومكاتب الإبرشية، كما سيلتقى نيافته بالكهنة وأعضاء الرهبانيات فى دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة، فى الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.

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