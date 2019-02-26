صور.. تطعيم أطفال الأقصر بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، أعمالها في تطعيم الأطفال ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالأقصر للحفاظ علي مصر خالية منه، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وذلك بنشر فرق التطعيم لتغطية كل المراكز والقري بالمحافظة.

ويقول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال لتطعيم جميع الاطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات التطعيم لجميع الاطفال المصريين وغير المصريين في الفترة من 24 وحتي 28 فبراير الجاري، لمدة 5 أيام، حيث سيتم التطعيم عن طريق الفرق المتحركة إلى جميع المنازل والفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، بالإضافة إلي الفرق الموجودة في اماكن التجمعات مثل الأسواق والمواقف العمومية وغيرها المختارة من قبل المكاتب والوحدات والإدارات التابعة للمديرية.

ويضيف الدكتور السيد عبد الجواد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الأطفال المستهدفين بكافة أنحاء المحافظة، يبلغ 193 ألفا و635 طفلا من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، مؤكداً علي أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة بتشكيل 666 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يرافقها 31 مشرفا من مديرية الصحة و47 مشرفا من الإدارات الصحية السبعة بالمحافظة و185 مشرف فرقة "لصيق" و101 مراقب صحى إلى جانب مشرفين إثنين من وزارة الصحة.

أما الدكتور أحمد أبو العطا مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة والمشرف العام على الحملة، فيؤكد أن الحملة انطلقت فى الثامنة صباحا وتستمر يوميا حتى الساعة الخامسة تجوب خلالها شوارع المدن والقرى والنجوع والعزب التابعة لمراكز المحافظة وتنتهى يوم الأربعاء القادم.

ويضيف الدكتور أحمد أبوالعطا، أنه تم إعداد 73 سيارة لنقل الفرق الطبية وأعضاء الحملة بكافة الأنحاء منها 25 سيارة من المديرية واستئجار 48 من سيارات الأجرة، وتم تجهيز 222 ألفا و 631 جرعة من خلال 111 ألفا و134 زجاجة، مشدداً علي أنه بعد انتهاء الحملة يوم الأربعاء سيتم إجراء أعمال المراجعة وحصر نتائج الحملة يوم الخميس القادم.



























