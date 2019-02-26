شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. تركيا بلد القتل والإرهاب والانتقام

إعداد ـ إسراء أحمد فؤاد

تمهل قليلا، قبل أن تحزم أمتعتك للسفر إلى تركيا، شاهد هذا الفيديو الذى يرصد ويسلط الضوء على جرائم الاختفاء والقتل المسلح والاغتيالات السياسية فى تركيا التى تفاقمت مؤخرا، وأصبحت تتصدر المشهد فى هذا البلد المتعثر بأزمات سياسية واقتصادية لا نهاية لها، جراء سياسات نظام رجب طيب أردوغان الذى لا يوقف تمويل ودعم الإرهاب، وأصبح الحاضن للجماعات الإرهابية، بل وبوابة عبور للمسلحين الراغبين فى الجهاد المزعوم فى سوريا، مانحا إياهم مظلة حماية مالية ولوجستية.

- سجلت جرائم الأسلحة النارية فى تركيا زيادة بنسبة 28% خلال 2017

- ارتفعت جرائم السلاح من 2013 وحتى نهاية 2017 بنحو 61%

- احتضنت الأراضى التركية 3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية

- إسطنبول تصدرت المدن التركية من حيث أعداد القتلى والمصابين بنحو 250 حالة وفاة و316 إصابة

- ارتفاع جرائم القتل إلى 25 ألفا و611 جريمة فى 2013 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة

- ارتفعت جرائم الطعن فى تركيا إلى نحو 16 ألف حالة فى 2013

- ارتفعت حالات السرقة إلى 22 ألفا و180 حالة سرقة ما بين 2009 إلى 2013

- قتلت 210 من النساء فى تركيا خلال 2012

- تفاقم الجرائم السياسية آخرها مقتل السفير الروسى فى أنقرة عام 2016 على يد ضابط أمن

- أشهر الهجمات المسلحة التى شهدتها تركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية

2015: هجوم فى مدينة سوروتش أسفر عن سقوط 33 قتيلا و 100 جريح من الأكراد

2015: انفجاران قرب محطة قطارات فى أنقرة ومقتل أكثر من 100

2016: انفجار بميدان السلطان أحمد وسط إسطنبول قتل 10 معظمهم من السياح

2016: تفجير سيارة مفخخة فى مقر للشرطة بمنطقة سينار ومقتل 5 وجرح العشرات

2016: تفجير بالقرب من مبان حكومية فى أنقرة ومقتل 28 وإصابة العشرات

2016: إحباط 18 هجوما انتحاريا منذ مطلع 2016 بينها 3 هجمات بسيارات مفخخة

2016: قتل امرأتين هاجمتا حافلة للشرطة فى وسط إسطنبول بقنبلة يدوية

2016: تفجير وسط أنقرة خلف 37 قتيلا و125جريحا

2016: مقتل 36 شخصا وإصابة العشرات فى هجوم 3 انتحاريين فى مطار أتاتورك الدولى

2017: هجوم مسلح على مطعم فى إسطنبول برأس السنة أوقع 39 قتيلا بينهم سياح

2018: تركيا تحبط هجوم مماثل كان يستهدف ملاهى ليلية فى أنقرة وإسطنبول