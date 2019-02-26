سقوط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش بقصد الاتجار فى الشرابية

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشرابية، من القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كيلو حشيش وفودو قبل ترويجها على عملائهما فى المنطقة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على "أحمد ف.ع" 24 سنة عاطل و"حمدي س.م" 27 سنة عاطل وسابق اتهامهم فى قضايا حيازة مخدارت، وضبط بحوزتهم كيلو و146 جرام فودو و 55 جرام حشيش ومبلغ مالى و هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.