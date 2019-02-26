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سامح شكرى أمام مجلس حقوق الإنسان: وسائل الإعلام بمصر تمارس دورها بكل حرية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:18 م
سامح شكرى أمام مجلس حقوق الإنسان: وسائل الإعلام بمصر تمارس دورها بكل حرية سامح شكرى
كتب سمير حسنى
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قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الجميع فى مصر يتمتع بحرية التعبير، مؤكدا أن وسائل الإعلام المتنوعة تتمتع بممارسة حرية التعبير وممارسة دورها كمؤسسة خامسة من مؤسسات الدولة لتضطلع بدورها الرقابى فى المجال السياسى والاجتماعى فى جو من الحرية، وفقا لما يكفله الدستور، فضلا عن خلو التشريعات الوطنية من أية رقابة على نشاطها.

 

وشدد شكرى خلال إلقاء بيان مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على إيمان مصر الكامل بأن بناء الإنسان هو الأساس والهدف الحقيقى لكافة برامج التنمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى اعتماد الدولة برنامجًا شاملا لتطوير التعليم ما قبل الجامعى عبر تخصيص الموارد اللازمة لتأهيل وتدريب المعلمين وتحديث وتطوير المناهج وإنشاء وتطوير البنية التحتية للمدارس.


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سامح شكرى

وزير الخارجية

حقوق الانسان

جنيف




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