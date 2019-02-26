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زوجة: 15 سنة زوجى خارج مصر وعندما عاد تزوج وخطف أولادى وتركنى معلقة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:00 ص
زوجة: 15 سنة زوجى خارج مصر وعندما عاد تزوج وخطف أولادى وتركنى معلقة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة "شريفة.م.ك" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالبت فيها بالطلاق للضرر، وادعت فيها استحالة العشرة بينهم، مؤكدة:بعد أربع شهور زوجى سافر وأصبح يزورنا مرة كل عام، وأنجبت منه 5 أولاد، لأفاجئ بعد 15 سنة من تحمل مسئوليتهم وعيشهم دون أب يسأل عن احتياجاتهم أنه قرر حرمانى منهم وتزوج وطردنى من مسكن الزوجية.

وتتابع الزوجة: "طوال 3 سنوات تركنى معلقة ورغم الوسائط وطلت من أهله مساعدتى باسترداد أولادى ،ولكنهم واجهونى بأن زوجى لن يمنحنى أموال حتى أن أنفق عليهم،وعندما لجئت لأهلى قالوا لى "مش ناقصين عيال ارمى عيالك ليهم  وارتاحى".

وأكملت: "كنت ساعات بستلف عشان ثمن الموصلات وأروح أحاول أشوفهم من بعيد ،وبعدها قدرت أشتعل فى مصنع حلويات وجمعت مبلغ وأخذت دور ارضى وقعدت سنتين أتعذب أيام كنت مكنتش بلاقى حتى الجنيه عشان أقف على رجلى وأقدر أرجع أولادى لحضنى".

وتابعت: "قمت بالتنازل عن كل حقوقى لأحصل على أولادى والطلاق ولكنه خدعنى ورفض تمكينى منهم ولم أجد من يساعدنى ولاحقنى بالتهديد بالحبس بكمبيالات مزورة".


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