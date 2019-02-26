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رئيس وزراء باكستان يدعو لاجتماع طارئ على خلفية اختراق مقاتلات هندية الحدود

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:35 ص
رئيس وزراء باكستان يدعو لاجتماع طارئ على خلفية اختراق مقاتلات هندية الحدود رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)
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دعا رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان إلى عقد "اجتماع طارئ"، من أجل بحث مستجدات الوضع على خلفية "اختراق" القوات الجوية الهندية لخط المراقبة فى إقليم كشمير المُتنازع عليه بين الهند وباكستان والذى يعد عمليا خط الحدود.

وذكرت صحيفة "ذا دون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى عقد اجتماعا طارئا، فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء فى مكتبه بإسلام آباد مع وزراء سابقين وسفراء رفيعى المستوى، من أجل مناقشة تلك الواقعة.

ومن المتوقع أن يطلع قريشى وسائل الإعلام على آخر المستجدات بعد اجتماعه مع عمران خان.

كانت باكستان أعلنت فجر اليوم أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوى فوق "خط المراقبة" فى كشمير، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة.

وتأتى هذه التطورات فى أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الجارى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.

 


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باكستان

الهند

عمران خان

التوتر بين الهند وباكستان

كشمير




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