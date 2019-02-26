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رئيس إندونيسيا يتعهد بتحويل 30 مليار دولار للقرى إذا فاز بفترة جديدة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:58 ص
رئيس إندونيسيا يتعهد بتحويل 30 مليار دولار للقرى إذا فاز بفترة جديدة الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو
رويترز
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تعهد الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو بزيادة الأموال التى تقوم الحكومة بتحويلها للقرى فى رابع أكثر بلدان العالم سكانا إلى نحو 30 مليار دولار فى الأعوام الخمسة المقبلة إذا فاز بفترة ثانية فى أبريل.

وثمة جدل بشأن كفاءة البرنامج الذى يحمل اسم (صناديق القرى) بينما توجد مخاوف من أن تزيد التحويلات المالية الفساد. وأعلن ويدودو، الذى يخوض الانتخابات أمام الجنرال العسكرى السابق برابو سوبيانتو، هذا التعهد فى كلمة بثها التلفزيون مساء يوم الأحد.

وقال إنه بحلول نهاية العام الحالى ستكون حكومته حولت 257 تريليون روبيه (18.36 مليار دولار) إلى القرى مضيفا أن ذلك سيزيد إلى 400 تريليون روبيه (28.54 مليار دولار) إذا فاز بفترة رئاسة أخرى مدتها 5 أعوام.

وقال ويدودو لآلاف من أنصاره فى قاعة مؤتمرات فى سنتول جنوبى جاكرتا "يعيش نصف سكان إندونيسيا فى قرى ومستوى الفقر هناك أعلى من المدن". وأضاف "بتحسين استغلال (الصناديق) سيجرى توزيع الثروة على نحو أكثر عدلا فى القرى النائية".

وألقى جهاز مكافحة الفساد في إندونيسيا القبض على المئات من المسؤولين في القرى بسبب الفساد منذ إطلاق برنامج صناديق القرى في عام 2015. وتظهر إحصاءات مكافحة الفساد في إندونيسيا أنه حتى أواخر العام الماضي كانت هناك 181 قضية فساد متصلة بهذا البرنامج.

 

 

 

 


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