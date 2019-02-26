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دواوين الوزارات.. إطلاق خطبة الجمعة بـ5 لغات أسبوعيا ونشرها مكتوبة ومسموعة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. إطلاق خطبة الجمعة بـ5 لغات أسبوعيا ونشرها مكتوبة ومسموعة وزير الأوقاف
كتب محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن

صور.. غادة والى: 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم حتى الآن

 

 

التربية والتعليم

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

 

وزارة الصحة

وزيرة الصحة: حملة "الديدان المعوية" بالمدارس حققت 102% من المستهدف فى 16 محافظة

 

التعليم العالى

وزير التعليم العالى: حددنا التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل

 

 

وزارة البيئة

البيئة تنظم حملة نظافة بمحمية أبو جالوم للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية

 

وزارة الكهرباء

مؤتمر بعنوان مستقبل شبكات الكهرباء التحديات والفرص مارس المقبل

 

وزارة الاوقاف

وزير الأوقاف: إطلاق خطبة الجمعة بـ 5 لغات أسبوعيا ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية

 

 

وزارة الرزاعة

وزير الزراعة: زيادة صادرات مصر من البطاطس لـ 130 ألف طن

 

 


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