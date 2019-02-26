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حمدان بن راشد يزور معرض دبى العالمي للقوارب .. صور

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:27 م
حمدان بن راشد يزور معرض دبى العالمي للقوارب .. صور حمدان بن محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم
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زار اليوم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى معرض دبي العالمى للقوارب الذى تستضيفه هذا العام قناة دبى المائية على مدى 5 أيام.

وقام بن راشد، بجولة على متن اليخوت والقوارب التى تعرضها كبريات الشركات العالمية والوطنية المشاركة فى هذا الحدث السنوى الذى يعرض لزواره وعملائه من عشاق الرياضات البحرية الترفيهية نحو 400 قارب ويخت من قوارب الصيد والقوارب الرياضية السريعة واليخوت الخاصة بالسياحة البحرية وقوارب الإسعاف البحرى التى تعرضها مؤسسة دبى لخدمات الإسعاف لأول مرة فى المعرض الذى يسجل 27 عاما من التطور والنجاح وإقبال الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في فعالياته.

حمدان بن راشد
حمدان بن راشد
 
حمدان بن راشد فى المعرض
حمدان بن راشد فى المعرض

وأكد بن راشد ، أهمية استضافة وتنظيم هذه المعارض التجارية التي تشكل ملتقى ثقافيا وسياحيا الى جانب استقطابها السياح، وأختتم أن معرض دبى العالمى للقوارب حقق شهرة عالمية واسعة وأصبح يستقطب الشركات الكبرى المتخصصة فى صناعة وتصميم كافة أنواع القوارب.

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

ضيوف المعرض
ضيوف المعرض

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حمدان بن محمد بن راشد

معرض دبى للقوارب

قناة دبى المائية

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