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حسن روحانى: إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:19 م
حسن روحانى: إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد الرئيس الإيرانى حسن روحانى
جنيف(رويترز)
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نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن محمود واعظى مدير مكتب رئيس الجمهورية قوله اليوم الثلاثاء إن الرئيس حسن روحانى يدعم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذى استقال مساء أمس الاثنين.

ولم يقبل روحانى بعد استقالة ظريف التى أعلنها عبر إنستجرام.

وقال واعظى على حسابه بإنستجرام "خطاب الرئيس روحانى اليوم فى الإشادة بوزير خارجيته، شهادة واضحة على الرضا الكامل لممثل شعب إيران، من المواقف والأداء الذكى والفعال للسيد ظريف، ورد قوى على بعض التحليلات الكاذبة والمنحرفة".

وأضاف واعظى "وفقا للدكتور روحانى، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها سوى سياسة خارجية واحدة فقط ووزير خارجية واحد".

 


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