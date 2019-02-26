حبس 3 أشقاء قتلوا مواطن بسبب خلافات جيرة فى أرض زراعية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة عمرو عبد العاطى، مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس 3 أشقاء من قرية عرب البياضين مركز بلبيس، لقتلهم مواطن لخلافات الجيرة بالأرض الزراعى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بمقتل شخص بقرية الشيخ عيسى، دائرة مركز بلبيس.

وانتقل اللواء إيهاب لمعى، مساعد مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، والعقيد جاسز زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والنقيب وليد ثروت، رئيس مباحث بلبيس، وقوة من المركز، إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل"سلامة ع ال" 27 سنة يعمل فى مجال التجارة، وتبين قيام أشخاص من قرية عرب البياضين على خلاف مع المجنى عليه وأسرته بسبب خلافات جيرة بينهم فى الحقل داهموا القرية ليلا وقاموا بالتعدى على المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب المبرح وتوفى متأثرا بإصابته،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت إنتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة،وتمكنت المباحث الجنائية، من ضبط كل من " عاطف ع م ح" وشقيقه" علاء" وعزت" وتم إحالتهم للنيابة العامة .