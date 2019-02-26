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جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:14 م
جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14 اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أكد  اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد تم تعديل فترة استبدال  واسترجاع السلع  من 14 يوما إلى 30 يوما،طبقا للقانون  رقم 181 لسنة 2018.

وتضمنت  نص المادة 21 من القانون رقم 181 لسنة 2018 أنه يحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذاشابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة

وكان الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أكد أنه تم إعداد دراسة مع الجهاز المركزى التنظيم والإدارة لإعادة هيكلة وزارة التموين ، كما تم إعداد قانون حماية المستهلك وتم الموافقة على اللائحة التنفيذية ودخلت  مرحلة المراجعة مع مجلس الدولة وسيتم إصدارها من مجلس الوزراء.


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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

استبدال السلع




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