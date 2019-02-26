جامعة دمياط تطلق مبادرة "صنايعية مصر" لثقل خبرات طلابها علميا

دمياط معتز الشربينى

أطلقت البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط رابطا بعنوان مبادرة (صنايعية مصر) التابع لقطاع شئون التعليم والطلاب والذى يتيح تقديم نموذج إلكترونى لحصر أسماء طلاب الجامعة ممن لديهم مهنة خارج الجامعة، تمهيدا لتدريبهم وثقل مهاراتهم فى هذه المهنة بشكل علمى يتيح لهم توفير فرصة عمل فى المجتمع الخارجى.

وتتيح المبادرة تأهيلًا شاملًا لمختلف المهن (النجارة، صناعة السجاد، صناعة النحت، صناعة الصدف، دهان الموبيليا" لاكيه - استر" الرسم على الزجاج، الرسم على الموبيليا، صناعة الأجبان، صناعه الملابس).