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تقارير غربية تنتقد حقوق الإنسان بقطر وطريقة معاملة الحمدين للعمالة الوافدة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:59 م
تقارير غربية تنتقد حقوق الإنسان بقطر وطريقة معاملة الحمدين للعمالة الوافدة تنظيم الحمدين
كتب- هاشم الفخرانى
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انتقدت منظمة العفو الدولية حقوق الإنسان فى إمارة قطر وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية الوافدة، حيث اتخذت الإمارة العديد من القرارات التى تستعبد من خلالها العمالة الوافدة منها شرط حصول العامل على تصريح للخروج من الإمارة وفى حال رفض الإمارة منحه التصريح فإنه يعرض للحبس.

 

كما انتقدت المنظمة صدور قانون جديد يجيز لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من شخص غير قطرى الحصول على إقامة دائمة، ولكن على أرض الواقع ظل هؤلاء الأبناء محرومين من الحصول على الجنسية القطرية. وبوجه عام، ظلت المرأة تتعرض للتمييز فى القانون.

 

يذكر أن المعارض القطرى خالد الهيل قال أن تنظيم الحمدين فى قطر، سوف يزول قريباً سواء عاجلاً أم أجلاً ،موضحاً أن الشبيحة الذين يدافعون عن هذا النظام الفاسد أول من سيمتدح النظام الجديد فى قطر.

 

وأضاف "الهيل" أن ما تقوم به إمارة قطر من سياسات تخريبية فى المنطقة سيؤدى فى النهاية إلى نهايتها رغم ظن الحمدين أن هذه السياسة تصب فى صالحها.

 


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