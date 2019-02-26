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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:33 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% خاسرا عدد 2.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.48 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 62.9 مليون سهم محققة ما قيمته 100.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1463 صفقة ل26 سهما، وارتفع 7 أسهم، فيما انخفض 16 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.86%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دبى للاستثمار بنسبة 2.42%، ثم سوق دبى المالى بنسبة 0.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.24%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.23%.


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