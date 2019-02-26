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بالإنفوجراف..تعرف على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2018/2019

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:21 ص
بالإنفوجراف..تعرف على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2018/2019 المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجراف عن مقترح جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام ‏الحالي 2018/2019‏, أوضح من خلاله أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات من يوم الأحد الموافق 9/6/2019 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019, علماً بأنه سيتم مناقشة هذا الجدول مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أنه تم عرض الجدول المقترح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني portal.moe.gov.eg لتلقي الآراء والمقترحات, مشيراً إلى أن آخر موعد لتلقي الوزارة للمقترحات سيكون يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019، وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، مؤكداً على أنه لن يتم المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، وذلك نظراً لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

 

 

 


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