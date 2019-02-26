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انهيار عقار بعد إخلائه لوجود تصدعات وشروخ فى بولاق الدكرور دون إصابات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:46 م
انهيار عقار بعد إخلائه لوجود تصدعات وشروخ فى بولاق الدكرور دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انهار عقار مكون من 4 طوابق فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما تم إخلائه من السكان بالكامل لظهور تصدعات و شروخ فى حوائط العقار، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، و توجهت لجنة من المحافظة لإجراء المعاينة حول العقار.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بسقوط عقار ايل للسقوط فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات و رجال إنقاذ برى لمعاينة العقار، وتم فرض كردون أمنى لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حى بولاق وتم تسليمه للمحافظة بالكامل و لم ينتج عنه وقوع اى مصابين.

 

 

 


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