انهيار عقار بعد إخلائه لوجود تصدعات وشروخ فى بولاق الدكرور دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

انهار عقار مكون من 4 طوابق فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما تم إخلائه من السكان بالكامل لظهور تصدعات و شروخ فى حوائط العقار، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، و توجهت لجنة من المحافظة لإجراء المعاينة حول العقار.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بسقوط عقار ايل للسقوط فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات و رجال إنقاذ برى لمعاينة العقار، وتم فرض كردون أمنى لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حى بولاق وتم تسليمه للمحافظة بالكامل و لم ينتج عنه وقوع اى مصابين.