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انقطاع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:36 م
انقطاع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل انقطاع المياه - صوره ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " منشية السد العالى – أرض أبو رجيلة – مشيخة العروبة – تقسيم أبو العز – إسكان الوادى القديم والجديد – إسكان العبد القديم والجديد – إسكان إسبيكو القديم والجديد – أرض الريان وعرب الجرعان – مساكن النيل بجميع حروفها – مساكن القاهرة ج و د – إسكان صف الضباط – الإسكان الإجتماعى أملاك 2 – تقسيم مكة والرجاء والفيروز والأحلام والبرهانية – إسكان الدلتا 1 و 2 – إسكانات أطلس 2 – إسكانات الجيزة e – تقسيمات الأهالى خلف إسبيكو"  لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعه العاشرة صباح السبت المقبل وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة بمحطة مياه المرج استعدادا لفصل الصيف .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 


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