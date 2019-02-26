النيابة تطلب التحريات حول انهيار عقار ببولاق وتأمر بتشكيل لجنة للفحص

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار عقار سكنى مكون من 5 طوابق فى منطقة بولاق الدكرور، وأمرت بتشكيل لجنة مختصة لفحص اثار العقار المنهار وتحديد أسباب إنهياره.

كانت الأجهزة الأمنية أخلت العقار من السكان بعد ظهور تصدعات و شروخ فى حوائط العقار، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، و توجهت لجنة من المحافظة لإجراء المعاينة حول العقار.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بسقوط عقا فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات و رجال إنقاذ برى لمعاينة العقار، وتم فرض كردون أمنى لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حى بولاق وتم تسليمه للمحافظة بالكامل و لم ينتج عنه وقوع اى مصابين.