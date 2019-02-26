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النيابة تطلب التحريات حول انهيار عقار ببولاق وتأمر بتشكيل لجنة للفحص

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:31 م
النيابة تطلب التحريات حول انهيار عقار ببولاق وتأمر بتشكيل لجنة للفحص انهيار عقار بولاق الدكرور
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار عقار سكنى مكون من 5 طوابق فى منطقة بولاق الدكرور، وأمرت بتشكيل لجنة مختصة لفحص اثار العقار المنهار وتحديد أسباب إنهياره.

كانت الأجهزة الأمنية أخلت العقار من السكان بعد ظهور تصدعات و شروخ فى حوائط العقار، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، و توجهت لجنة من المحافظة لإجراء المعاينة حول العقار.

 كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بسقوط عقا  فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات و رجال إنقاذ برى لمعاينة العقار، وتم فرض كردون أمنى لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حى بولاق وتم تسليمه للمحافظة بالكامل و لم ينتج عنه وقوع اى مصابين.

 

 


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