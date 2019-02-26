الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان خلال مارس المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان خلال شهر مارس المقبل بقدرة 300 ميجاوات، موكدا أن إجمالى قدرات الخط ستصل إلى 3 آلاف ميجاوات فى المراحل المقبلة.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونا 550 ألف جنيه.

وأشار حمزة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والمسح والخرسانات بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسئولة عن تنفيذ الخط بنسبة 100%، مضيفا أنه تم الانتهاء من تركيب معظم الأبراج من إجمالى 300 برج بنسبة انتهاء 90%.