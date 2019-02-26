"الكهرباء" تبدأ فى دراسة جدوى الربط مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجاوات

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجاوات، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من دراسة النواحى الفنية للمشروع الذى يعد أولى خطوات ربط مصر بأوروبا كهربائيا.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشريك القبرصى سلم لوزارة الكهرباء الدراسات الخاصة بالنواحى الفنية وتمت مراجعتها، مؤكداً أنه جار حاليا إعداد دراسات الجدوى من مشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجاوات.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الربط الكهربائى مع قبرص سيمكن مصر من أن تتحول إلى محور رئيسى للطاقة الكهربائية لجميع دول العالم، موضحا أن هذه المشروعات تحقق عائدا ماديا كبيرا بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وأوضح حمزة أن الربط مع قبرص يتيح لمصر إمكانية الربط مع دول أوروبا بالكامل، موضحاً أن هذه المشروعات فى إطار خطة الدولة لربط مصر كهربائيا مع أوروبا وأفريقيا ودول الخليج.

وقال حمزة إن مشروع الربط الكهربائى مع قبرص تتراوح قدرته ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات وفقا لما تحدده الدراسات الخاصة بالمشروع، موضحا أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من البلدين، ومن المتوقع أن يسير بخطى سريعة فى التنفيذ.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن سعر الكيلووات/ساعة سيكون أضعاف تكلفة سعر الكيلووات/ساعة فى مصر، لافتا إلى أن سعر البيع سيكون على 3 مستويات الأول فى أوقات أدنى حمل والحمل المتوسط والثالث سيكون بأعلى سعر وهو وقت ذروة، حسب طبيعة كل دولة.