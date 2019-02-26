القبض على شخصين يتشبه بتورطهما فى واقعة مقتل شابين داخل عقار بالشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الشرابية، القبض على شخصين يشتبه فى تورطهما فى ذبح شابين داخل عقار سكنى بمنطقة الشرابية، ويتم الاستماع لأقوالهما والتحقيق معهما للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوى، رئيس النيابة كشفت العثور على جثتى شابين مذبوحين داخل عقار سكنى بالشرابية، وأن الواقعة تمت بغرض سرقة الشابين، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالواقعة.

تبين من التحقيقات أن المجنى عليهما من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، ويوم الواقعة عثر الأهالى عليهما داخلها مذبوحين، فأبلغوا الشرطة، واستمعت النيابة لأقوال صاحب الشقة والذى كشف أن المجنى عليهما لم يفتعلا أى مشاكل مع أحد وكانا يبحثان عن لقمة عيش فى القاهرة.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالى مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجنى عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا فى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.