القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة قتل شابين داخل عقار بالشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن رجال المباحث بقسم شرطة الشرابية تمكنوا من القبض على المتهم الرئيسى، فى واقعة مقتل شابين داخل عقار بمنطقة الشرابية، والذى تبين من التحريات أنه يعمل معهم داخل أحد المطاعم بدافع سرقة مبلغ مالى كان بحوزة الضحيتين، وكان لديه علم بذلك وقتلهم واستولى على تلك الأموال وسيقوم بتمثيل الجريمة فى حضور النيابة العامة.

كانت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوى، رئيس النيابة كشفت العثور على جثتى شابين مذبوحين داخل عقار سكنى بالشرابية، وأن الواقعة تمت بغرض سرقة الشابين، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليهما من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، ويوم الواقعة عثر الأهالى عليهما داخلها مذبوحين، فأبلغوا الشرطة، واستمعت النيابة لأقوال صاحب الشقة والذى كشف أن المجنى عليهما لم يفتعلا أى مشاكل مع أحد وكانا يبحثان عن لقمة عيش فى القاهرة.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالى مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجنى عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا فى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، تحرر محضر بالواقعة،وباشرت النيابة التحقيقات.