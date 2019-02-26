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"العصار" يستقبل عضو بالبرلمان الألمانى وممثلى شركتين ألمانيتين

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:24 ص
"العصار" يستقبل عضو بالبرلمان الألمانى وممثلى شركتين ألمانيتين الدكتور محمد العصار يستقبل عضو بالبرلمان الألمانى وممثلى شركتين ألمانيتين
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار ، محمد حسون وكيل شركة "yetter stone" الألمانية العاملة فى مجال تصنيع الرخام، ورئيس شركة "rkd" الألمانية العاملة فى مجال تدوير المخلفات، يرافقهم "dieter domirowsh" عضو البرلمان الألمانى، وذلك لبحث إمكانية عقد شراكة مع وزارة الإنتاج الحربى، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة يطبق فيها أحدث ما وصلت إليه التجربة الألمانية في مجال تدوير المخلفات، ومجال التشييد والبناء.

يأتى هذا اللقاء فى ظل الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة، للبدء فى إنشاء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات ومعالجة المواد الصلبة، نظرًا للفوائد الاقتصادية والبيئية المنتظرة نتيجة إنشاء تلك المنظومة، سواء من ناحية العائد الاقتصادي لنواتج عملية إعادة التدوير، أو من ناحية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بطريقة صحية وآمنة لا تضر البيئة ، كما تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال وذلك طبقاً لإستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، لا سيما وأن ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات عالمياً. 

خلال اللقاء قامت شركة " rkd "  بتقديم عرض عن عناصر الدراسة التي قامت بها الشركة حول منظومة إدارة المخلفات في مصر، والتي تتضمن حجم المخلفات الصلبة التي يتم إنتاجها سنويًا ، والمنظومة الحالية لجمع القمامة، وآليات فصل المخلفات المنزلية باعتبارها نقطة مهمة لنجاح المنظومة وأوضح ممثل الشركة أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لزيارة الوفد الوزاري المصري لألمانيا في يناير الماضي، وكذا ما تم الاطلاع عليه بعد زيارة أحد مصانع تدوير المخلفات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركة بموافاة وزارة الإنتاج الحربى خلال (15)  يوم بورقة مقترحات مبدئية عن أسلوب التعاون لتطوير مصانع تدوير المخلفات.

كما تناول اللقاء قيام شركة " yetter stone" العاملة فى مجال تصنيع بديل الرخام من الرمال بإجراء عرض تقديمى عن منتجاتها وكيفية الاستفادة منها فى مجال التشييد والبناء.                                   

وفى نهاية اللقاء، تم توقيع مذكرة سرية تداول المعلومات، تمهيداً لبدء إجراءات التعاون بين "وزارة الإنتاج الحربى"، وشركة " yetter stone"     لإنشاء شركة تكون هى المسئولة عن تصنيع بديل الرخام بمصر .

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