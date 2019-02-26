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الصين تعارض بشدة عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:56 م
الصين تعارض بشدة عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان المتحدث باسم وزاره الخارجية الصينية لو كانج
أ ش أ
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أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن معارضتها الشديدة لعبور سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية مضيق تايوان.
وقال المتحدث باسم وزاره الخارجية الصينية "لو كانج" - فى مؤتمر صحفى اليوم - "نعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بأعمال استفزازية لا تؤدى إلى السلام والاستقرار فى مضيق تايوان".
وتؤكد الصين أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وهى أهم قضية جوهرية وأكثرها حساسية فى العلاقات الصينية الأمريكية، وتشمل المصالح الأساسية للصين.
وتدعو بكين واشنطن بشكل متكرر إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، والتعامل بشكل حذر وملائم مع قضية تايوان لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية، أو السلام والاستقرار في مضيق تايوان.


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