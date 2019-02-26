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الصحة تفند مزاعم توقف صرف العلاج الشهرى لمرضى السكر من التأمين الصحى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:33 م
الصحة تفند مزاعم توقف صرف العلاج الشهرى لمرضى السكر من التأمين الصحى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف صرف العلاج الشهرى لمرضى السكر من التأمين الصحى، وذلك لحين انتهاء حملة فيروس سى،  تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف صرف العلاج الشهرى لمرضى السكر من التأمين الصحى، مشيرة إلى أن أدوية مرضى السكر متوافرة بشكل طبيعى، ويتم صرفها بانتظام بجميع منافذ توزيع العلاج التابعة للتأمين الصحى، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن ما هى إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المرضى، والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجى للأدوية الحيوية كالضغط والسكر آمن تماماً، ويكفى احتياجات المرضى، مضيفةً أن نظام التنبؤ المبكر بالأزمات الدوائية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وخاصة الأدوية الحيوية يعمل على مدار الساعة، للكشف المبكر عن وجود أى أدوية ناقصة، أو يحتمل نقصها خلال الفترة المقبلة.

 

 


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