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الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثالث بالجمهورية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:00 ص
الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثالث بالجمهورية تطعيمات الأطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار نشاط الحملة القومية ضد شلل الأطفال لليوم الثالث على التوالى، للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، مؤكدة أن جميع الطعوم آمنة ويتم الحصول عليها بالمجان.

 

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتعمل الفرق الطبية فى الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويشارك فيها 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة.

 

التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

 


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الصحة

تطعيمات

شلل الأطفال




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