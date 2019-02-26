السفارة السعودية فى القاهرة تبرز فعاليات منتدى مسك للإعلام

كتب آسر أحمد

ابرزت السفارة السعودية فى القاهرة، فعاليات وتفاصيل منتدى مسك للإعلام، الذى انطلق اليوم بنسخته الأولى ليجمع العديد من الخبراء والقادة البارزين فى مجالى الإعلام الرقمى والإجتماعى وصناع المحتوى.

#منتدى_مسك_للإعلام انطلق اليوم بنسخته الأولى ليجمع العديد من الخبراء والقادة البارزين في مجالي #الإعلام_الرقمي والاجتماعي وصناع المحتوى، كما يهدف المنتدى إلى بناء مهارات الشباب #السعودي من خلال تشجيع تبادل الأفكار الإبداعية الجديدة باستخدام أساليب استكشافية وتفاعلية وتعاونية. pic.twitter.com/nUz6mfiRRZ — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 26, 2019

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية فى القاهرة عبر صفحاتها بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، صوراً من اليوم الأول للمنتدى الذى يهدف إلى بناء مهارات الشباب السعودى من خلال تشجيع تبادل الأفكار الإبداعية الجديدة بإستخدام أساليب استكشافية وتفاعلية وتعاونية.

يعزز #منتدى_مسك_للإعلام الذي يعقده مركز #مبادرات_مسك_الخيرية ريادة #المملكة في الحوار العالمي حول مستقبل #الإعلام الاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية، ومحاورة عدد من أبرز مطوري المحتوى الإلكتروني، بمشاركة ما يزيد عن 3 آلاف من الشباب ضمن بيئة تفاعلية. pic.twitter.com/7Q5qBCeEOD — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 26, 2019

كما يعزز منتدى مسك للإعلام الذي يعقده مركز مبادرات مسك الخيرية، ريادة المملكة في الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام الاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية، ومحاورة عدد من أبرز مطوري المحتوى الإلكتروني، بمشاركة ما يزيد عن 3 آلاف من الشباب ضمن بيئة تفاعلية.