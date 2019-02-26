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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:04 م
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السجون تفتتح مركز المشورة للوقاية من الأمراض المعدية بليمان 430

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:00 م
السجون تفتتح مركز المشورة للوقاية من الأمراض المعدية بليمان 430 مركز المشورة والفحص الطوعى للوقابة من الأمراض المعدية
كتب محمود عبد الراضي
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افتتح قطاع السجون بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مركز المشورة والفحص الطوعى للوقاية من الأمراض المعدية "بليمان430  بوادى النطرون" ، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع و"كريستينا البرتين" - الممثل الإقليمى للمكتب - والوفد المرافق لها وممثل من وزارة الصحة.
 
وأعرب أعضاء الوفد عن إمتنانهم و شكرهم لوزير الداخلية ، على ما لمسوه من تعاون مثمر وبناء ، وما شاهدوه من تهيئة المركز على النحو اللائق ، معربين عن تطلعهم لمزيد من آفاق التعاون لاسيما فى المجالات الصحية والوقائية.
 
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجة الرعاية لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.
 
 
 
 
 

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