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الزراعة: مستعدون لمكافحة الجراد المتوقع دخوله مصر مايو المقبل

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:54 م
الزراعة: مستعدون لمكافحة الجراد المتوقع دخوله مصر مايو المقبل جراد - أرشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد عدم استعداد الحكومة المصرية لمواجهة أسراب الجراد المتوقع هجومها على الأراضى الزراعية فى مايو المقبل نظرًا لنقص مبيدات مكافحته، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لعدم توافر مبيدات مكافحة الجراد، وأنه لا يوجد أى عوائق فى عملية رصد أو الاستعداد لمكافحة الجراد المتوقع دخوله إلى الأراضى المصرية فى مايو المقبل، مُشيرةً إلى جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للجراد، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنها قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الحدودية كإجراء احترازى لمنع وصول الجراد باتجاه الأراض الزراعية فى الدلتا ووادى النيل.


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